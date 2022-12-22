В Татарстане отменяют должность президента

UPD:

«Коммерсант»‎ рассказал, что комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению не поддержал проект поправок. В том числе депутаты от «Единой России»‎. Они считают, что «из каждого правила может быть исключение»‎, а за «президента»‎ голосовали жители на первых выборах в 1991 году. Заседание Госсовета пройдет 23 декабря.



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«Idel.Реалии»‎* сообщила, что с 1 января 2023 года в Татарстане вместо «президента»‎ будет должность «глава Республики»‎. Ожидается, что соответствующие поправки в Конституцию региона сразу в трех чтениях одобрит Госсовет Татарстана уже 23 декабря — для этого будет достаточно 2/3 голосов парламентариев.

Журналисты отмечают, что между обнародованием проекта поправок в Конституцию и его принятием может пройти менее двух суток. Среди поправок в конституцию также предлагается исключить то, что Татарстан «отвергает войну»‎ и запрещает ее пропаганду. Упоминание суверенитета и гражданства в региональной конституции также больше не будет.

На том, что региону нужно отказаться от должности «президента»‎, настаивали в федеральном центре. Поправки в Конституцию региона внесли без какого-либо общественного обсуждения 21 декабря — всего за 10 дней до установленного Госдумой срока.

*«Idel.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.