«Яндекс» зарегистрировал новую компанию в Армении

RTVi сообщила, что компания «Яндекс» создала в Армении новую холдинговую компанию — Beyond ML. Ее подразделения есть в Нью-Йорке, Белграде и Севилье. Это позволит избежать антироссийских санкций и проблем при работе на западных рынках.

В «Яндексе» назвали проект внутренним экспериментом. Ей принадлежит около десятка стартапов в области машинного обучения. Beyond ML оформили на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова.

Источники RTVi добавили, что новая компания позволит избежать «страновых рисков»‎ и продолжить работу в США и Европе. При этом «Яндекс» не находится под санкциями, а под ограничения попали основатель Аркадий Волож и управляющий директор Тигран Худавердян. Оба покинули свои посты, чтобы ограничения не сказались на компании.

После прихода в «Яндекс» экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина планировалось, что зарубежное подразделение выведут из российской структуры.