«Сетевые свободы»‎: в 2022 году произошло рекордное число утечек персональных данных

«Сетевые свободы»‎ подготовили доклад об итогах за 2022 год. Число утечек превысило данные за предыдущие три года. Известно о 60 таких случаях, в то время как за три года их было 41.

В 2022 году были утечки данных популярных сервисов — Яндекс.Еды, Московской электронной школы, Гемотеста, Вкусвилла, СДЭКа и других. Судя по тому, как поступили с данными из базы Яндекс.Еды (их нанесли на карту, прикрутили поиск по имени, номеру телефона и электронной почте), теперь главная цель хакеров это не продать базу на теневом рынке, а нанести больший ущерб.

Среди нежелательных последствий может быть угроза мошенничества, шантажа или сталкинга. В суде пострадавшие могут рассчитывать только на небольшие компенсации: групповые иски суды не очень хотят рассматривать, да и сбор доказательств вызывает затруднения.