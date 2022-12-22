На единственном авианосце российского флота произошел пожар

ТАСС сообщил, что на судне «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Эвакуировано 20 человек, пострадавших нет. Это — единственный авианесущий корабль в России.

Крейсер «Адмирал Кузнецов»‎ ввели в эксплуатацию в 1991 году. Пожар произошел, когда он находился в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка»‎ в Мурманске.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, огонь удалось потушить — пожар был локальным. В разговоре с РИА «Новости» он говорил, что произошел «маленький эксцесс»‎ при выполнении ремонтных работ. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет.

Как уточняет «Коммерсант»‎, это не первая авария на судне. В 2018 году происшествие было при спуске на воду. В 2019 году, также при проведении ремонта, произошел пожар. Тогда погибли два человека, 14 пострадали.

Сейчас крейсер был на ремонте — его восстановление после пожара оценивали в 350 млн рублей, а закончить работы хотели к 2024 году.