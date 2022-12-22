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#Новости

На единственном авианосце российского флота произошел пожар

22.12.2022

Проблема возникла во время ремонта после прошлого пожара

ТАСС сообщил, что на судне «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Эвакуировано 20 человек, пострадавших нет. Это — единственный авианесущий корабль в России.

Крейсер «Адмирал Кузнецов»‎ ввели в эксплуатацию в 1991 году. Пожар произошел, когда он находился в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка»‎ в Мурманске. 

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, огонь удалось потушить — пожар был локальным. В разговоре с РИА «Новости» он говорил, что произошел «маленький эксцесс»‎ при выполнении ремонтных работ. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет. 

Как уточняет «Коммерсант»‎, это не первая авария на судне. В 2018 году происшествие было при спуске на воду. В 2019 году, также при проведении ремонта, произошел пожар. Тогда погибли два человека, 14 пострадали.

Сейчас крейсер был на ремонте — его восстановление после пожара оценивали в 350 млн рублей, а закончить работы хотели к 2024 году. 


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