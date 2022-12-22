В Архангельской области допросили шестилетнюю девочку после пикета бабушки

SOTA сообщила, что в Коряжме Архангельской области полиция допросила шестилетнюю девочку. Ее бабушка Людмила Александрова вышла на пикет против мусоросортировочного комплекса, поэтому семьёй — и показаниями ребенка — заинтересовалась полиция.

Александрова провела пикет возле торгового центра 10 декабря. Внучка была с ней рядом, и бабушка попросила сфотографировать ее с плакатом.

Полиция обязала женщину явиться 19 декабря. На нее составили протокол об организации публичного мероприятия без уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). За это ее оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Пока Александрова была в полиции, ее дочери поступил звонок из комиссии по делам несовершеннолетних. Сотрудники спрашивали, в какой детсад ходит внучка пикетчицы «для уточнения данных». Но данные они «уточнять»‎ не собирались, а пришли к девочке в садик и опросили по делу бабушки.

То, что несовершеннолетнего ребенка опросили без родителей или опекунов, полицию не смутило. Обжаловать действия родителям не советовали, якобы потому что семья только потеряет время.