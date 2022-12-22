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Госдума приняла 653 закона за 2022 год

22.12.2022

Это рекорд для нижней палаты парламента

Подводя итоги 2022 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты приняли 653 закона. Это для них — годовой рекорд. 

Володин отметил, что 34% законов имеют социальную направленность. Он отметил, что несмотря на «внешнее давление»‎, обязательства перед гражданами выполняются, а «политическая система, выстроенная президентом России Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность»‎.

Весенняя сессия начнется 9 января и продлится до 31 июля. В законотворческом портфеле осталось еще 1319 законопроектов, из которых 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, пять — в третьем. Среди них и законы по поддержке «новых территорий»‎: украинских Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Среди принятых в эту сессию был закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎, вчера приняли закон о пожизненном сроке при совершении диверсий. Также депутаты отличились в весеннюю сессию 2022 года законом о «фейках»‎ про армию. По ней возбуждено уже больше 300 уголовных дел. 



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