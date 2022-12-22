Госдума приняла 653 закона за 2022 год

Подводя итоги 2022 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты приняли 653 закона. Это для них — годовой рекорд.

Володин отметил, что 34% законов имеют социальную направленность. Он отметил, что несмотря на «внешнее давление»‎, обязательства перед гражданами выполняются, а «политическая система, выстроенная президентом России Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность»‎.

Весенняя сессия начнется 9 января и продлится до 31 июля. В законотворческом портфеле осталось еще 1319 законопроектов, из которых 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, пять — в третьем. Среди них и законы по поддержке «новых территорий»‎: украинских Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Среди принятых в эту сессию был закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎, вчера приняли закон о пожизненном сроке при совершении диверсий. Также депутаты отличились в весеннюю сессию 2022 года законом о «фейках»‎ про армию. По ней возбуждено уже больше 300 уголовных дел.