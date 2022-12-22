Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора. Это единственная дорога, связывающая НКР и Армению.

«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора... В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия», — передает слова Пашиняна ТАСС.

Помимо проблем с продуктами, сотни семей разделены почти две недели.

Активисты из Азербайджана заблокировали Лачинский коридор 12 декабря. Они обвинили Армению в том, что она «грабит месторождения»‎ Азербайджана. В это же время были перекрыты поставки газа в регион. Армения заявила, что ситуация в Нагорном Карабахе может стать гуманитарной катастрофой.

Пашинян сообщил, что страна обратилась в ЕСПЧ — суд обязал к 19 декабря восстановить сообщение по трассе. Поставки газа возобновили до этого срока, но Лачинский коридор — не разблокировали.