Суд отклонил иск Навального* о законности профсоюза «Промзона»‎

«Сирена»‎ рассказала, что иск Алексея Навального* о законности профсоюза «Промзона» отклонен. Решение судья Кировского суда принял за 15 минут.

Профсоюз «Промзона»‎, борющийся за права заключенных, Навальный организовал в августе. После этого его несколько раз отправляли в ШИЗО — сейчас он в изоляторе девятый раз за «нецензурную брань»‎.

Профсоюз после начала работы смог добиться стульев со спинками вместо табуретов для работников на швейном производстве.

Федерация профсоюзов считает, что организовывать профессиональные союзы могут только те, кто добровольно выбрал профессию. Труд заключенных — принудительный. Однако соратники Навального* утверждают, что по правилам для создания профсоюза необходимо достичь 14-летнего возраста и вести трудовую деятельность.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.