За антивоенные высказывания в России возбудили более 300 уголовных дел

«Верстка»‎ и «ОВД-Инфо»‎* подсчитали, что в России с начала боев в Украине возбудили более 300 дел за антивоенные высказывания.

Чаще всего уголовные дела возбуждали за распространение «фейков»‎ про армию (207.3 УК РФ), вандализм (214 УК РФ) и дискриминацию военных (280.3 УК РФ). Среди 378 фигурантов 7 — несовершеннолетние.

Административных дел возбуждено больше 5000. Россиян привлекали к ответственности за присутствие на протестах, исполнение украинских песен и использование национальной символики Украины, неповиновение полицейским, публикацию антивоенных постов и комментариев.

В автозаках и отделах полиции с 24 февраля оказалось 19 443 человека. Большинство задержанных — мужчины (10333 человека). Больше всего задерживали в Москве — 8 949 человек. Более 5400 человек задержали в Санкт-Петербурге. Более 500 задержанных было в Новосибирске и Екатеринбурге.

Фото: «Восьмая инициативная группа».

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.