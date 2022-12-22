Рогозин рассказал о ранении в Украине

Дмитрий Рогозин рассказал, что получил в Украине ранение. По его словам, удар пришелся по гостинице в Донецке, где жила «группа военных советников»‎ во главе с ним. По информации Baza, он отмечал 59-й день рождения в ресторане. Всего после обстрела погибли два человека, пятеро получили ранения.

Об обстреле Рогозин рассказал в своем Telegram.

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились… У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей»‎, — написал Рогозин.

Baza сообщила, что Рогозин отмечал день рождения в ресторане «Шеш-Беш». Ранение получил еще один бывший топ-менеджер «Роскосмоса» — Артём Мельников. До отставки Рогозина он руководил службой внутреннего аудита. У него также осколочное ранение. Рогозин, по данным Baza, ранен в ягодицу и бедро.