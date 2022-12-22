Посол России в США считает, что визит Зеленского приведет к эскалации конфликта

Посольство России в США опубликовало комментарий посла Анатолия Антонова о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По его мнению, эта встреча говорит о желании США противостоять России и приведет к эскалации конфликта.

Поездку Антонов назвал «срежиссированной в голливудском стиле»‎. Она «окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук»‎, считает посол.

«Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения «войны по доверенности» против нашей страны. До полной победы над нами. На это бросаются колоссальные ресурсы, оружие, разведывательные возможности. Во главу угла ставится маниакальная идея «победы над русскими на поле боя». Некоторые законодатели и вовсе утверждают, что Российскую Федерацию можно завоевать за три дня»‎, — уверен Антонов.

Поставку комплексов Patriot он приравнял практически к участию НАТО в конфликте: по его словам, в Украине обслуживать ее некому, а значит к этому привлекут или американцев, или других специалистов НАТО.

Провокационными и ведущими к эскалации он назвал возможные поставки Киеву ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия.

«На Соединенных Штатах лежит вся полнота ответственности за развязывание украинского конфликта в 2014 году… Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона. Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы. Российская позиция была неоднократно озвучена президентом России»‎, — подытожил Антонов.