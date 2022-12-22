Байден на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине комплексов Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Он прилетел вчера вечером по московскому времени на самолете американских ВВС. Это первый за 10 месяцев боев его зарубежный визит.

Байден подтвердил, что США передадут Украине комплексы ПВО Patriot. Президент США также поддержал проведение мирного саммита, пишет «Коммерсант»‎.

Зеленский, выступая в Конгрессе, подчеркнул, что его «10 шагов к миру»‎ можно претворить в жизнь, и глобальная безопасность может быть обеспечена на десятилетия вперед. Эта программа была представлена в ноябре, она предусматривает продовольственную, ядерную, энергетическую безопасность, восстановление территориальной целостности Украины, полный вывод российских войск с территории страны.

«Вы можете ускорить нашу победу. Я знаю это. И это покажет любому потенциальному агрессору, что никто не может преуспеть, нарушая национальные границы, совершая преступления и властвуя над людьми против их воли», — сказал Зеленский.

Как пишет CNN, в США высоко оценили речь Зеленского, а самого президента назвали олицетворением нации: дерзкий, непреклонный лидер, гражданский, вынужденный носить военную форму. Помимо благодарности Америке он дал понять, что не перестанет просить о большем.

Он также дал понять, что битва за свободу мира, нации, которую президент России Владимир Путин называл «несуществующей»‎, еще не закончилась. И пока непонятно, хватит ли у мирового сообщества сил на победу в этой битве.

Фактически судьбу украинцев Зеленский передал в руки американских законодателей, налогоплательщиков и семей в то время, когда среди большинства республиканцев в Палате представителей растет скептицизм по поводу цены вмешательства США в украинский конфликт.

Зеленский на пике своего выступления вручил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг из Бахмута.

«Наши герои… попросили меня принести этот флаг вам, Конгрессу США, членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть этот флаг останется с вами», — сказал Зеленский.