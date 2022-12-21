301-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В ближайшее время состоится встреча с Джо Байденом, но в закрытом формате. После пройдет его выступление в Конгрессе. Лидеры стран будут обсуждать будущую помощь США Украине, статус России (страна-агрессор или страна-террорист), возможный мир, приемлемый для Киева.

Как рассказывал CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, встреча была необходима из-за начала «новой фазы войны»‎. Лидеры стран будут обсуждать поддержку Украины и видение мира, приемлемого для Киева. Путин, по словам Кирби, не готов сейчас к переговорам.

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. Он сказал, что в зоне СВО сейчас около 150 тыс. мобилизованных и больше не нужно: еще 150 тыс. обучаются на полигонах. Армия, по его мнению, полностью обеспечивает военнослужащих всем необходимым — от аптечек до передового снаряжения. Мобилизация и боевые действия, признал он, показали, что есть вопросы, требующие решений.

Он снова повторил тезисы о «вынужденной спецоперации»‎, сказал, что «Россию не в чем обвинить»‎ в СВО — все это результат «не нашей политики»‎. Украинцы, уверен президент «братский народ»‎. По его мнению, все цели будут выполнены, но какие именно — он не уточнил. Милитаризацией страны, по мнению Путина, в России не будут заниматься, но развитие ядерных вооружений продолжат, для обеспечения безопасности государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что СВО будет продолжаться и в 2023 году, также — до выполнения всех целей. По его словам, нужно планомерно повысить численность армии до 1,5 млн человек. По всей видимости это попробуют сделать с помощью поднятия призывного возраста. Забирать в армию Шойгу предложил с 21 года, а не с 18 лет, а предельный возраст установить на уровень 30, а не 27 лет. Путину план понравился.

О том, что мобилизация больше не потребуется, говорила сегодня и Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. Как передает РБК, в повестке нет темы о второй волне мобилизации.

При этом мобилизация, которая не нужна и якобы закончилась, продолжается. В правозащитном центре «Мемориал»‎* сообщили, что военкоматам в этом помогают сотрудники МФЦ. Правозащитникам известно как минимум о двух таких случаях. Например, в Москве мужчина пришел получать паспорт взамен утраченного — но сотрудники кому-то позвонили, и за москвичом приехала полиция. Его доставили в военкомат. Правозащитники призывают не ходить в МФЦ, не брать повестки и не ходить в военкомат ни по какому поводу.

Диверсии будут наказывать пожизненным сроком — соответствующие поправки в УК приняла Госдума.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в четверг приедет в Россию обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС. Вокруг станции уже не первый месяц планируют создать зону безопасности. Как пишет ВВС , российские войска завезли на территорию ЗАЭС тяжелое вооружение и строят возле блока-хранилища отработанного ядерного топлива неизвестные сооружения. Киев и Москва обвиняют друг друга в обстреле станции и создании угроз ядерной катастрофы.

Разведка Британии пишет, что подразделения ЧВК «Вагнер»‎ продвинулись в Бахмуте на восточной окраине города. Пехота закрепилась в промышленных районах и время от времени продвигается в жилой район, продолжаются уличные бои. Однако, по мнению британских спецслужб, плохо обученные мобилизованные, завербованные заключенные и вагнеровцы плохо справляются с уличными боями. Захватить Бахмут Россия пытается с июня, после продвижения в Лисичанск и Северодонецк.

Институт изучения войны (ISW) продолжает наблюдать за Александром Лукашенко. По мнению аналитиков, у него остается все меньше возможностей для маневра, чтобы отказать Путину во введении войск в Украину. Эксперты также наблюдают подготовку к более опасным маневрам России на севере Украины.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.