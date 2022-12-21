Владимир Зеленский прилетел в США

ВВС сообщила, что самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе «Эндрюс»‎ под Вашингтоном. Он прибыл на самолете ВВС США из польского Жешува. В Польшу он добирался на поезде.

В ближайшее время состоится встреча с Джо Байденом. Но, как сообщило «Настоящее время»‎*, в закрытом формате. Как рассказывал CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, встреча была необходима из-за начала «новой фазы войны»‎. Лидеры стран будут обсуждать поддержку Украины и видение мира, приемлемого для Киева. Путин, по словам Кирби, не готов сейчас к переговорам.

Они также обсудят статус России как «государства-агрессора»‎. Зеленский настаивает на «государстве-террористе»‎. Однако, по мнению Вашингтона, подобный статус затруднит обмен заключенными, доставку гуманитарной помощи, зерновые сделки и переговоры о мире.

После этого Зеленский выступит в Конгрессе США. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси призвала всех присутствовать на исторической речи президента Украины и сравнила ее с выступлением Уинстона Черчилля в 1941 году.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.