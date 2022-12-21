В Краснодарском крае выделили землю для захоронения вагнеровцев

В Краснодарском крае, в станице Бакинской, обнаружили целое кладбище для погибших наемников ЧВК «Вагнер»‎. Евгений Пригожин подтвердил, что место захоронения организовано специально для ЧВК.

Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба. Он подтвердил, что участок выделен для захоронения вагнеровцев.

«На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своем заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Так как у самой часовни места для захоронения отсутствуют, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок в станице Бакинская»‎, — сказал руководитель наемников.

На прошлой неделе стало известно о конфликтах ЧВК с администрациями кладбищ. В Санкт-Петербурге завербованного в ряды «Вагнера»‎ заключенных отказались хоронить на воинской части Василеостровского кладбища, поскольку он не имеет статуса военнослужащего. После того, как в дело вмешался Пригожин, на кладбище выделили участок для бойцов ЧВК — Аллею Доблести.

Пригожина поддержал в этом вопросе председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на фронте все равно и всем погибшим за родину нужны одинаковые почести. Соответствующий закон — о приравнении вагенровцев к участникам боевых действий — он пообещал подготовить в ближайшее время.