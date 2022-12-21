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#Новости

Адвокатам не рассказали о состоянии Алексея Горинова

21.12.2022

Встретиться с политиком защитники смогли только по видеосвязи

Соратники Алексея Горинова сообщили, что адвокаты смогли с ним встретиться, но оценить состояние здоровья политика им не удалось. 

Встреча прошла по видеосвязи из-за карантина, а начальник медслужбы не смог пообщаться с защитниками. Он сообщил только, что его состояние стабильное. 

«Доступ к медицинской карте Алексея не предоставили, диагноз не сообщили, несмотря на полученные согласия, письменные заявления и запросы. Мы не можем оценить полноту оказываемой медицинской помощи и реальное состояние Алексея»‎, — рассказали в группе поддержки. 

Осужденный на 7 лет колонии за «фейки»‎ об армии Алексей Горинов заболел 9 ноября. Заключенные помогли ему добраться в медчасть, там он провел два дня, но никто к нему не подошел. После его перевели в обычный блок и не оказывали медпомощь. Его отправили в медучреждение только в конце прошлой недели. 


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