Адвокатам не рассказали о состоянии Алексея Горинова

Соратники Алексея Горинова сообщили, что адвокаты смогли с ним встретиться, но оценить состояние здоровья политика им не удалось.

Встреча прошла по видеосвязи из-за карантина, а начальник медслужбы не смог пообщаться с защитниками. Он сообщил только, что его состояние стабильное.

«Доступ к медицинской карте Алексея не предоставили, диагноз не сообщили, несмотря на полученные согласия, письменные заявления и запросы. Мы не можем оценить полноту оказываемой медицинской помощи и реальное состояние Алексея»‎, — рассказали в группе поддержки.

Осужденный на 7 лет колонии за «фейки»‎ об армии Алексей Горинов заболел 9 ноября. Заключенные помогли ему добраться в медчасть, там он провел два дня, но никто к нему не подошел. После его перевели в обычный блок и не оказывали медпомощь. Его отправили в медучреждение только в конце прошлой недели.