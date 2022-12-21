Жалобу Владимира Кара-Мурзы* на статус «иноагента»‎ отклонили

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Владимира Кара-Мурзы* на статус «иностранного агента»‎, сообщили в правозащитном центре «Мемориал»‎*. Минюст внес политика в реестр в апреле 2022 года — в тот же день его арестовали по уголовному делу о «фейках»‎ про армию.

«Власть пытается вернуть страну в прошлые времена, когда тот, кто публично критиковал власть, признавался врагом, предателем, иностранным агентом. Мы хорошо знаем, какую цену заплатила наша страна за такую политику в прошлом», — заявил Кара-Мурза*.

Завтра состоится рассмотрение жалобы политика на постановление о возбуждение уголовного дела по статье «госизмена»‎, сообщил адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров.

Помимо этих дел, против политика возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.

*Владимира Кара-Мурзу и «Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.