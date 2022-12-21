Двум фигурантам «тюменского дела»‎ не оказывают медпомощь в СИЗО

В группе поддержки фигурантов «тюменского дела»‎ рассказали, что двум подозреваемым не оказывают своевременную помощь в СИЗО. Здоровье Романа Паклина и Данила Чертыкова ухудшается. Паклину помощь потребовалась после пыток.

Данила Чертыков находится в СИЗО-1 Тюмени. Он сообщил, что его здоровье серьезно ухудшается из-за неблагоприятных условий содержания, плохого питания и полного отсутствия витаминов у заключенных. Данил жалуется на постоянные головные боли, повышенную температуру, боль в горле, ухудшение состояния зубов. Витамины, которые передают волонтеры, сотрудники СИЗО ему не выдали.

Роман Паклин находится в СИЗО-2 Заводоуковска, Тюменской области. Ему назначили КТ и МРТ, обещали положить в больницу. На ухудшение здоровья он жаловался еще 28 ноября. Ему делают уколы из-за высокого давлени, есть подозрение на диабет, что предположительно может быть вызвано психологическим воздействием со стороны сотрудников СИЗО. Группа поддержки добавила, то жалобы на здоровье у него начались после пыток в полиции.

Остальные фигуранты чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на здоровье команда поддержки не получала.

В конце августа сразу в трех российских городах прошли задержания антифашистов и анархистов по уголовному делу о террористическом сообществе, получившем название «тюменское дело». Всего сотрудники полиции задержали шесть человек. Все фигуранты жаловались на пытки в полиции — так силовики выбили у них показаний о создании и участии в террористическом сообществе.