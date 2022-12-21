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#Новости

В Санкт-Петербурге мать срочника вышла на пикет

21.12.2022

Ее сын находится на границе с Украиной под обстрелами

В Санкт-Петербурге женщина вышла на пикет на Дворцовой площади. Ее сын находится под обстрелами на границе с Украиной. Вокруг митингующей собралось несколько полицейских машин, сообщили в «Совете матерей и жен»‎. 

«Я мать срочника. Он под обстрелами на границе с Украиной 3 месяца! От ЗВО (Западного военного округа) нет ответа!!!», — написала мать срочника на плакате.

О том, что солдаты срочной службы находятся в приграничных регионах сообщалось и раньше. Жительница Санкт-Петербурга рассказывала, что на позициях у границы с Украиной погиб сослуживец ее сына — тоже срочника. 

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