В Санкт-Петербурге мать срочника вышла на пикет

В Санкт-Петербурге женщина вышла на пикет на Дворцовой площади. Ее сын находится под обстрелами на границе с Украиной. Вокруг митингующей собралось несколько полицейских машин, сообщили в «Совете матерей и жен»‎.

«Я мать срочника. Он под обстрелами на границе с Украиной 3 месяца! От ЗВО (Западного военного округа) нет ответа!!!», — написала мать срочника на плакате.

О том, что солдаты срочной службы находятся в приграничных регионах сообщалось и раньше. Жительница Санкт-Петербурга рассказывала, что на позициях у границы с Украиной погиб сослуживец ее сына — тоже срочника.