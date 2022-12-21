Пригожин об отправке осужденных женщин на фронт: «Работаем в этом направлении»‎

Евгений Пригожин сказал что в ЧВК «Вагнер»‎ работают над вербовкой женщин-заключенных на фронт. Они, по его мнению, могли бы работать санитарками, связистками, диверсантами и снайперами, пишет пресс-служба Пригожина.

С идеей отправить на фронт женщин из колоний к Пригожину обратился депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Он сказал, что к нему обратились женщины из ИК-6 Нижнего Тагила.

«Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим. Считаю, что они могут оказать помощь нашей стране»‎, — написал Вегнер.

Пригожин идею депутата поддержал.

«Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем», — высказался он.