Верховный суд отказал Александру Шестуну в пересмотре приговора

В Верховном суде состоялось заседание по пересмотру приговора экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, сообщила SOTA. В 2020 году его осудили на 15 лет колонии: он называет свое дело политическим. Приговор оставлен в силе.

Александра Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве, отмывании денег от преступной деятельности и незаконного предпринимательства. В 2019 году обвинение настаивало, что он получил взятку в особо крупном размере.

Сам Шестун считает, что его уголовное преследование началось из-за конфликта с губернатором Московской области. Он записывал видеообращение к Путину: в нем он говорил об угрозах со стороны ФСБ.

«Мемориал»* признал Шестуна политзаключенным: его задержание и показательный процесс были вызваны тем, что он предал гласности угрозы со стороны высших чиновников. Срок нужен был и для того, чтобы не допустить его до участия в местных выборах.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, организация ликвидирована по решению суда.