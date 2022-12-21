Медведев мог привезти в Китай конфиденциальную информацию или предстать в качестве преемника Путина

Сегодня утром замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал видео встречи с главой Китая Си Цзиньпином. Эксперты считают, что он мог привезти какую-то конфиденциальную информацию в Пекин или предстать в качестве преемника Владимира Путина.

Китайское агентство «Синьхуа»‎ писало, что они обсудили в том числе Украину. Си выразил надежду, что обе стороны конфликта будут сдержанны и решат проблемы политическим путем. В Китай, судя по заголовку «Синьхуа»‎, Медведев приехал в качестве главы партии «Единая Россия»‎. Как отметил в комментарии ВВС эксперт «Фонда Карнеги»‎ Александр Габуев, существует формат общения на уровне глав партий, ничего сверхъестественного в этом нет.

«Это довольно регулярная история, и поскольку Медведев формально является главой «Единой России»‎ — ничего сверхъестественного с протокольной точки зрения тут нет. Медведев — близкое, доверенное Путину лицо, занимающее серьезную должность. Поэтому я думаю, что там может быть какой-то конфиденциальный обмен мнениями и что-то, что проще обсудить лично, отправив доверенного человека с протокольным визитом»‎, — сказал Габуев.

Он предположил также, что их разговор вряд ли был связан с Украиной и слухами о российском наступлении в 2023 году, поскольку «Путину благословение Си Цзиньпина не нужно»‎. По мнению эксперта, они могли обсуждать поставки газа и нефти после введения потолка цен в ЕС: России, вероятно, нужны деньги на строительство новой инфраструктуры для переориентации поставок ресурсов на восток. То, что приехал не Путин, выгодно — визит Медведева не такой заметный и никаких серьезных соглашений подписывать не нужно.

Политолог Аббас Галлямов считает, что или таким образом Путин представил преемника, или Медведев привез Си Цзиньпину такой подарок, «ради которого тот решил лично принять сбитого российского политического лётчика»‎.

«Нефть ли это, газ, лес, порты или ещё что-нибудь — в данном случае не столь важно. Важно то, что политические позиции Кремля сейчас настолько слабы, что демонстрация наличия хороших отношений с внешними игроками приобретает принципиальное значение. Мы, мол, совсем не маргиналы и не в изоляции. Ради этого можно и Лукашенко денег с военной техникой подкинуть, и китайцам кусок национальных природных ресурсов отдать»‎, — считает политолог.

По поводу возможного представления преемника Галлямов сказал, что Медведев — действительно доверенное лицо Путина: он когда-то отдал ему президентское кресло. Это дало фору экс-президенту среди других приближенных Путина, в отсутствие других его преимуществ.

«Мне это кажется наиболее достоверным объяснением, зачем лидер Китая захотел встретиться с зампредом российского Совбеза»‎, — подытожил политолог.