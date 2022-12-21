В колонию, где заключен Навальный*, приезжала ЧВК «Вагнер»‎

Алексей Навальный* сообщил, что в колонию, где он отбывает наказание, приезжали вербовщики ЧВК «Вагнер»‎ и сам Евгений Пригожин.

«Россия окончательно превратилась в какой-то набор эпизодов кинофильма «Свадьба в Малиновке»‎. Нет даже видимости закона и порядка, а главными лицами стали какие-то представители шаек.

Представляете, оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зеков в свои боевые отряды адъютанта Попандопуло.

Очевидец рассказывает: «Прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: «Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумья»‎. После этого человек 80-90 пошли в штаб (здание администрации) оформляться, а потом была еще вторая волна вербовки»‎.

Я хочу сказать, что мы с вами ещё не до конца понимаем, какие ужасные долгосрочные последствия будет иметь вся эта вербовка

В России сидит 440 тысяч. За короткий период времени через систему СИЗО и тюрем оборачивается пара миллионов человек, которые и есть преступность России. То есть для них в основном существуют полиция, СК, суды и тюрьмы. Для того чтобы они не совершали преступлений, мы тратим колоссальные деньги и усилия.

И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Всё это фикция — это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он «топтал 10 лет»‎. И все эти полковники, подполковники, оперативники, воспитатели и безопасники, которые только что надували щеки и мнили себя если не всемогущими, то эдакими стражами закона, стоят навытяжку перед этим адъютантом Попандопуло, которому не хватает только огромной бутылки мутного самогона в руках.

Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне

И это поколение преступников, и многие поколения вперёд будут рассказывать друг другу истории из серии: «Ему ещё 15 лет за два убийства оставалось сидеть, а его выпустили»‎. И будет это прямо на лживых, лицемерных лекциях о том, что нужно участвовать в художественной самодеятельности, чтоб получить поощрения и претендовать на досрочное освобождение много лет спустя.

И ведь это не только зеков касается. Пусть их и немного, но приличные люди есть и в системе ФСИН. Вот каково им стоять на стадионе рядом с зеками, которым бывший уголовник объявляет: «Если готовы быть моими штурмовиками, то через 5 минут я вас отсюда заберу, а через полгода вы на свободе с помилованием»‎. И суды, и следователи, и ФСБ в этом замешаны и задействованы, потому что должны это либо прикрывать, либо организовывать, либо делать вид, что не замечают. Это самая настоящая глубинная коррозия основ государства.

Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, и тогда это было бы совершенно недопустимо. Ну так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. Путин велел адъютанту Попандопуло создать отряды из уголовников, где разбивают головы кувалдами и устраивают публичные казни. И всё это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне»‎, — написал политик.





*Алексея Навального российские власти внесли в реестр «террористов и экстремистов»‎.