Путин выступил на коллегии Минобороны

UPD:

СВО, по словам Шойгу, должна продолжаться до полного завершения в 2023 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что нужно поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, но при этом увеличить численность войск до 1,5 млн военнослужащих. Контракт можно позволить заключать с первого дня службы.



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Президент России Владимир Путин участвует в коллегии Минобороны. Он сказал, что министерство обеспечивает армию всем необходимым, а боевые действия показали вопросы, которые требуют решений.

«Коммерсант»‎ пишет, что коллегию начали с минуты молчания в память о погибших в «спецоперации»‎. Президент также сказал, что боевые действия показали вопросы, над которыми надо работать.

Путин снова говорил о том, что Россия использует все возможности изучения вооруженных сил НАТО, а вся информация о них известна российскому Минобороны и Генштабу. Развитие ядерной триады России будет продолжаться.

«Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Путин.

Он также повторил, что на фронте сейчас около 150 тыс. мобилизованных, остальные проходят подготовку. Этого для СВО достаточно.

«На поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным. Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает всё, что нужно военным»‎, — также сказал Путин.

При этом жалобы на оснащение армии начались еще в феврале — с самого начала СВО. Мобилизованные с самого начала мобилизации вынуждены были сами собирать в том числе аптечки и снаряжение.