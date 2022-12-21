Bloomberg: экономики Грузии и Армении покажут рост из-за наплыва россиян

Bloomberg сообщил, что по прогнозам МВФ экономики Армении и Грузии покажут двузначный рост по итогам года. Рост национальной валюты наблюдается и в Таджикистане. Страны станут лидерами по экономическому росту в мире. Причина — в притоке россиян.

Национальные валюты Грузии, Армении также серьезно укрепились. Армянский драм укрепился по отношению к доллару более чем на 22%, грузинский лари — на 16%, а таджикский сомони — на 10%.

Причина — в притоке россиян и увеличении объема переводов из России.

Национальный банк Грузии отчитывался об увеличении траншей из России в пять раз и составил более 60% всех переводов в страну — 1,75 млрд долларов.

В Армению поступило 2,8 млрд долларов за 10 месяцев 2022 года — это в четыре раза больше, чем годом ранее.

В Таджикистане поток денежных переводов увеличился по предварительным данным на 50% за первое полугодие.