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#Новости

Мордашов продал долю в банке «Россия»‎, принадлежащем другу Путина

21.12.2022

В мае он вышел из «Национальной медиа группы»‎

«Агентство»‎* обратило внимание на заметку канадской The Globe and Mail. представитель Мордашова Анастасия Мишанина рассказала канадским журналистам, что миллиардер продал свою долю в банке «Россия»‎. 

Банк «Россия»‎ принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку и считается личным банком российских высших чиновников. Мишанина сама связалась с канадским изданием, чтобы уточнить: Мордашов не является близким союзником Путина и не должен попадать под санкции. Особых отношений между миллиардером и Путиным нет, добавила она. 

Когда состоялась сделка по продаже — неизвестно. В апреле сообщалось, что у него в «России»‎ небольшая доля, а в принятии решений он не участвует. В 2003 году у него было 5,4% в банке. 

По информации Forbes, сделка о выходе Мордашова состоялась в мае 2022 года, но инициировали ее раньше, еще до «спецоперации»‎. 


*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».

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