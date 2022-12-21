«Агентство»‎*: Путин был в Ростове, а не в зоне СВО

«Агентство»‎* выяснило, что президент России Владимир Путин во время своего визита в «штаб СВО»‎ был не на передовой, а в Ростове-на-Дону. При этом в Кремле отказываются уточнить местонахождение штаба, а депутат Госдумы Андрей Гурулев утверждает, что Путин был на передовой.

Кремль сообщал, что Путин весь день 16 декабря провел в штабе СВО. Однако журналисты утверждают, что показанный на видео штаб — это штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Совпадают большой круглый стол и интерьер зала. Тот же штаб ранее посещал министр обороны России Сергей Шойгу.

Гурулев в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева говорил, что «верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции». После эту информацию подтвердил Песков.

«Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Сегодня Песков отказался уточнить местоположение объединенного штаба, где был Путин.

«Мы, как вы обратили внимание, месторасположение этого штаба не указывали, не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим», — цитирует Пескова РБК.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.