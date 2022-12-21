Матвиенко предложила точечно запрещать работу на удаленке уехавшим из России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала запрет на удаленную работу из-за границы для уехавших из России граждан. Но, по ее мнению, запреты нужно вводить точечно некоторым компаниям, а не целым отраслям, пишет «Интерфакс»‎.

Матвиенко считает, что необходим реестр компаний и должностей, которые имеют доступ к информации, влияющей на безопасность.

«Правильнее сделать некий реестр компаний, организаций и должностей, которые имеют доступ к персональным данным, к данным, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность, и так далее»‎, — считает она.

Она поддержала главу Минцифры Максута Шадаева, который вчера высказался против запрета на удаленку для IT-специалистов. По его оценкам, из России уехали 100 тыс. работников отрасли — это около 10%. И 80% из них продолжают работать на российские компании. Если ввести им запрет, то они будут трудоустраиваться в зарубежные компании, считает Шадаев.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас говорил, что законопроект о запрете на удаленную работу для покинувших Россию граждан Госдума рассмотрит в ближайшие дни.