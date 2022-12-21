Госдума приняла закон о пожизненном заключении за совершение диверсий

Госдума окончательно приняла закон о пожизненном заключении за совершение диверсий и содействие диверсионной деятельности. В УК введена новая статья «содействие диверсионной деятельности»‎ (ст. 281.1 УК РФ).

Как пишет РБК, наказание за «склонение, вербовку или вовлечение лица» в совершение диверсии, вооружение или подготовку к такой деятельности предполагает сроки от 8 до 15 лет или пожизненное заключение. Также возможен штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты за два-четыре года.

Наказания предусмотрены и за «пособничество» диверсиям, создание «диверсионного сообщества» и соответствующее обучение.