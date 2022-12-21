В Екатеринбурге выселяют региональное отделение «Мемориала»‎*

It’s My City сообщил, что из помещения в Екатеринбурге выселяют «Уральский Мемориал»‎*. Руководитель организации Алексей Мосин получил уведомление от департамента муниципального имущества 20 декабря: «Мемориал»‎* якобы задолжал за аренду около 12 тыс. рублей. Городская администрация решила расторгнуть договор аренды.

По мнению Мосина, власти нужен был только повод расправиться с «Мемориалом»‎*. Помещение на проспекте Ленина организация арендует с 2005 года. При этом к оплатам в «Мемориале»*‎ относились очень внимательно, особенно сейчас. Но письмо о задолженности поступило еще до того, как вышел срок оплаты.

Освободить помещение требуют в течение трех месяцев. Перед сдачей офиса от сотрудников требуют провести «освежающий ремонт»‎, а все улучшения должны передать мэрии: своими силами «Мемориал»‎ делал ванную комнату и вентиляцию.

Алексей Мосин сказал, что это решение попытаются оспорить, поскольку новое помещение найти будет очень сложно.

«На это и расчет: они хотят нас уничтожить. Может, они получили команду сверху, может, сами чего-то испугались, так как видят, что вокруг происходит», — добавил Мосин.

Помещением интересовалась казачья организация — в нем они предлагали сделать военно-патриотический клуб. Как добавил Мосин, «подарок»‎ в виде требования о выселении организация получила в 105-ю годовщину образования ВЧК.

Фото: Алексей Мосин/

*«Мемориал»‎ российские власти считают «иностранным агентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.