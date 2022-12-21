«Коммерсант»‎: послание Федеральному собранию перенесут на следующий год

UPD:

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил перенос послания Федеральному собранию на следующий год. Как пишет РИА Новости, график у президента напряженный.

«Это уже произойдет в следующем году. По срокам будем ориентировать и уточнять», — сказал Песков.



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«Коммерсант»‎ подтвердил информацию о переносе послания президента Федеральному собранию на следующий год. Его предпочли оглашать, когда «будет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции»‎.

Послание президента Федеральному собранию должно проходить раз в год. Предыдущее должно было состояться еще весной, но после отступления из Херсона и других неудач на фронте его отложили. Сообщалось, что Путин может выступить 27 декабря. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

Подготовка к посланию велась, но в последний момент Путин отказался его проводить: он не был уверен, что ФСБ предотвратит возможные украинские диверсии на территории России, рассказала The Moscow Times.

Источник «Коммерсанта»‎ сказал, что в условиях нынешней «динамичной повестки» послание действительно стоит перенести. Путин всегда в нем говорит о будущем, а сейчас оно остается неясным.