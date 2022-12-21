Активистке «Открытой России»‎* Анастасии Шевченко заменили условное наказание на реальный срок

Активистке «Открытой России»‎ Анастасии Шевченко заменили условный срок на реальный. Силовики посчитали, что она нарушила условия отбывания наказания.

Как сообщила SOTA, приговор ей вынесли в 2021 году за «сотрудничество с нежелательной организацией»‎. На суде выяснилось, что за ней следили с помощью видеокамеры, установленной в спальне. Пока активистка была под домашним арестом, умерла ее дочь: Шевченко не дали вовремя передать ей лекарство.

Сначала суд назначил ей четыре года, а после обжалования срок уменьшили до трех лет. В августе активистка уехала в Вильнюс, в сентябре ее объявили в розыск.

*«Открытую Россию»‎ власти считают «нежелательной организацией», ее работа прекращена.