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#Новости

Активистке «Открытой России»‎* Анастасии Шевченко заменили условное наказание на реальный срок

21.12.2022

Суд назначил ей три года колонии

Активистке «Открытой России»‎ Анастасии Шевченко заменили условный срок на реальный. Силовики посчитали, что она нарушила условия отбывания наказания.

Как сообщила SOTA, приговор ей вынесли в 2021 году за «сотрудничество с нежелательной организацией»‎. На суде выяснилось, что за ней следили с помощью видеокамеры, установленной в спальне. Пока активистка была под домашним арестом, умерла ее дочь: Шевченко не дали вовремя передать ей лекарство. 

Сначала суд назначил ей четыре года, а после обжалования срок уменьшили до трех лет. В августе активистка уехала в Вильнюс, в сентябре ее объявили в розыск. 


*«Открытую Россию»‎ власти считают «нежелательной организацией», ее работа прекращена. 


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