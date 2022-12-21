Активистке «Открытой России»‎* Анастасии Шевченко заменили условное наказание на реальный срок

Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко заменили условный срок на реальный. Силовики посчитали, что она нарушила условия отбывания наказания.
Как сообщила SOTA, приговор ей вынесли в 2021 году за «сотрудничество с нежелательной организацией». На суде выяснилось, что за ней следили с помощью видеокамеры, установленной в спальне. Пока активистка была под домашним арестом, умерла ее дочь: Шевченко не дали вовремя передать ей лекарство.
Сначала суд назначил ей четыре года, а после обжалования срок уменьшили до трех лет. В августе активистка уехала в Вильнюс, в сентябре ее объявили в розыск.
*«Открытую Россию» власти считают «нежелательной организацией», ее работа прекращена.