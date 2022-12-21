Владимир Зеленский посетит США

Президент Украины впервые за 10 месяцев боев отправился за границу. Он посетит США: его визит подтвердили в Белом доме.

Зеленский выступит перед Конгрессом США и встретится с президентом Джо Байденом.

Как сообщил в Twitter президент Украины, он отправился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. С Байденом он планирует обсудить сотрудничество Украины и США. Помимо выступления в Конгрессе запланировано несколько двусторонних встреч.

Как уточняет Коммерсант»‎, в США накануне анонсировали новый пакет помощи Украине на 2 млрд долларов. В него войдут системы ПВО Patriot. Военные силы США в Украину отправлять не будут.