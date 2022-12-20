300-й день боев: главное

Пресс-служба создателя ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина опубликовала несколько видео, якобы сделанных в Бахмуте. Пригожин приглашает «встретиться»‎ президента Украины Владимира Зеленского. На видео из артиллерии «отбивают морзянкой»‎ просьбу руководителя наемников.

Владимир Зеленский действительно был в Бахмуте. Здесь он наградил героев, которые продолжают защищать город. Российские войска, в том числе соединения «Вагнера»‎, не могут взять его несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин в это же время наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» высшей степени глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Главы Запорожской и Херсонской областей: Евгений Балицкий и Владимир Сальдо — получили те же ордена, но третьей степени.

Награды получили и пропагандисты: Маргарита Симоньян, Семен Пегов, Ирина Сокирко ев Макеев. Симонян в своей речи поблагодарила Путина за то, «что вы «мочите» людоедов»‎.

В Госдуме в первом чтении одобрили штрафы за распространение карт России, на которых в состав страны не включены украинские регионы. При этом, обратило внимание «Агентство»‎*, на сайтах Кремля, правительства и Совета федерации карты все еще без аннексированных украинских территорий. В Госдуме такие карты посчитали «оспаривающими целостность России»‎. Штраф составит до 1 млн рублей.

Помимо этого в третьем чтении сегодня Госдума утвердила наказание за «осквернение»‎ георгиевской ленты. Максимальное наказание составит 5 лет колонии.

«Сирена»‎ рассказала, что министр обороны России Сергей Шойгу 18 декабря на самом деле не был на передовой. Он облетел позиции в 85 километрах от линии фронта, над Крымом. Местоположение определили участники проекта Geo Confirmed.

Bloomberg сообщает, что компания Илона Маска поставит в Украину несколько тысяч терминалов Starlink. Через них в основном идет связь на фронте. Об этом журналистам рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Отправки новых терминалов ждут в ближайшие месяцы, пишет DW*.

Разведка Британии сообщила, что 16 декабря Владимир Путин посетил Объединенный штаб СВО. На встрече были начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. По мнению спецслужбы, Путин пытался продемонстрировать коллективную ответственность за специальную военную операцию, и снять с себя все обвинения в неудачах на фронте. Присутствие Герасимова было необходимо, чтобы развеять слухи о его отставке.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что Путин не убедил президента Беларуси Александра Лукашенко выступить с российскими войсками в Украине. При этом Путин и Лукашенко договорились о совместных учениях, поскольку страны страдают от нападок Запада, в Беларуси «нужно защита границ от НАТО»‎. ISW продолжает считать, что участие Беларуси в боях против Украины маловероятно. Лукашенко, скорее всего, скорректирует свою риторику, чтобы дать своему народу правдоподобное объяснение того, почему он вдруг отвернулся от фиктивной угрозы вторжения НАТО, которую он сфабриковал, чтобы присоединиться к путинской СВО.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательно организацие»‎.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.