В Гааге завершили расследование военных преступлений во время войны России и Грузии

Юрист Павел Чиков сообщил, что в Гааге закончили расследование военных преступлений во время войны России и Грузии в 2008 году. Выдано три ордера на арест военачальников из Южной Осетии: но их вряд ли удастся исполнить, считают юристы. Кроме того, все расследование выглядит как дипломатический компромисс, а восстановить справедливость международному сообществу не удалось.

О завершении расследования сообщил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Выдано три ордера на арест министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Миндзаева, начальника СИЗО МВД Южной Осетии Гамлета Гучмазова и омбудсмена Южной Осетии и одного из военных командиров Давида Санакоева.

В Гааге их обвиняют в пытках, бесчеловечном обращении, незаконном задержании и перемещении гражданских.

По словам главы международной практики «Агоры»‎ Кирилла Коротеева, арест остается проблемой. Вряд ли обвиняемые будут пытаться уехать из России и Южной Осетии, а Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом и не передаст обвиняемых суду.

Коротеев также добавил, что итоги расследования представили под давлением из-за необходимости показать хоть какие-то результаты на фоне украинских событий. По словам Хана, новых ордеров не будет.

«Скромный результат гаагского расследования — а это явный дипломатический компромисс — вряд ли найдет понимание. Расследование ситуации в Южной Осетии поставило перед офисом Прокурора массу задач, которые он не смог решить: так, у следователей не было доступа на территорию самой Южной Осетии и не было никакого сотрудничества со стороны России. Таким образом, расследовать действия российских военных не было почти никакой возможности, а расследовать действия грузинских вооруженных сил было бы наказанием Грузии за сотрудничество с Судом»‎, — объснил Коротеев.

Международному сообществу не удалось восстановить справедливость, заключил юрист. И три ордера — это явно не исчерпывающий перечень преступлений августа 2008 года. В прошлом году ЕСПЧ не стал рассматривать ответственность России за войну — а это значит, что жертвы не увидят ни компенсации, ни суда даже над основными виновными в военных преступлениях.