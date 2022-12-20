Посольство Финляндии в Москве закидали кувалдами

В сети распространилось видео, на котором неизвестные в масках, закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами. «Коммерсант»‎ сообщил, что в российском МИД подтвердили факт нападения. Но добавили, что никакого ущерба диппредставительству не нанесли.

Атаку в комментариях под видео объяснили массовыми нападениями на посольства России за рубежом.

Кувалды, по всей видимости, выбрали, напоминая видео с казнью заключенного Евгений Нужина. И колонии его завербовала ЧВК «Вагнер»‎, с фронта он попал в плен и решил перейти на сторону Украины. Но его обменяли, а после этого — публично казнили. Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин отрицает причастность наемников к убийству. При этом именно кувалду передали европейским дипломатам от ЧВК, когда они решили признать организацию террористической.