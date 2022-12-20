Минцифры: из России уехали 10% IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что из России уехали около 10% IT-специалистов. Из них около 80% продолжают работать на российские компании, пишет «Интерфакс»‎.

По словам министра, сейчас не время устанавливать для них жесткие ограничения на удаленную работу. Однако для разработчиков государственных информационных систем такой формат неприемлем. Шадаев оценил число не вернувшихся в 100 тыс. человек.

«Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить,— это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании», — сказал министр.

Госдума может до конца года рассмотреть закон о запрете на удаленную работу россиянам, которые уехали из страны. Ограничения планируют ввести для нескольких отраслей.