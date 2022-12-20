Минцифры: из России уехали 10% IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что из России уехали около 10% IT-специалистов. Из них около 80% продолжают работать на российские компании, пишет «Интерфакс».
По словам министра, сейчас не время устанавливать для них жесткие ограничения на удаленную работу. Однако для разработчиков государственных информационных систем такой формат неприемлем. Шадаев оценил число не вернувшихся в 100 тыс. человек.
«Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить,— это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании», — сказал министр.
Госдума может до конца года рассмотреть закон о запрете на удаленную работу россиянам, которые уехали из страны. Ограничения планируют ввести для нескольких отраслей.