«Важные истории»‎*: от огня по своим в российской армии погибает больше, чем в среднем в мире

«Важные истории»‎* изучили приговоры гарнизонных военных судов российским военным, осужденным за убийство сослуживцев. По мнению расследователей, документы показывают, как халатность командования, плохая подготовка истощают войска еще до отправки на фронт.

Статистику смертей в Минобороны скрывают с 2010 года. Но в 2015 году из-за контракта на страхование военных стало известно, что показатель гибели военных от «дружественного огня»‎ в России превышает аналогичный в США и Великобритании. В российской армии погибало 8 человек на 10 тыс. военнослужащих, в армии Великобритании — 4 человека, в США — 6.

Чаще всего причинами смерти становятся халатность командиров, алкоголь, неосторожность, неумение пользоваться военной техникой, бытовые конфликты и самоубийства.

На фронте потери от «дружественного огня»‎ Минобороны не раскрывает, также как и от украинских атак. По мнению экспертов Conflict Intelligent Team, число таких смертей превышает общемировую норму и в последние месяцы растет. Главным образом конфликты и происшествия вне фронта происходит из-за алкоголя и недостатка младшего сержантского состава — некому следить за дисциплиной. С мобилизованными ситуация усугубилась, поскольку за ними контроль еще хуже, чем за кадровыми военными.

Случаи смерти при неправильном использовании техники чаще всего происходят из-за неправильной ее эксплуатации и плохого обслуживания. Во время боевых действий это усугубляется: никому нет дела до безопасности техники.

На фронте случаи смерти от «дружественного огня»‎ бывают также от плохой разведки и наводки артиллерии.





*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».

