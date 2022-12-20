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DW*: экс-секретаря концлагеря признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к более чем 10 тыс. убийств

20.12.2022

Она получила условный срок в два года

DW* рассказала, что сегодня окружной суд города Итцехо приговорил к двум годам условно бывшего секретаря нацистского концлагеря Штутгоф 97-летнюю Ирмгард Ф. Ее признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к более чем 10 тыс. убийств в 1943-1945 годах. 

Процесс над экс-секретарем начался в 2021 году. Защита просила оправдательный приговор. Адвокат Ханс-Юрген Ферстер, который представлял интересы выживших в концлагере, считает, что государственное уголовное право не может сделать больше. 

Подсудимая говорила, что «сожалеет обо всем, что произошло», и о том, что «в то время находилась в Штутгофе»‎. Она работала непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе. Его осудили в 50-е годы, он провел несколько лет в тюрьме, но вышел досрочно. 


Фото: dpa.


*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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