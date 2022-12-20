Минюст России требует ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу и запретить ее деятельность на территории России.

В министерстве считают, что МХГ проводила работу вне Москвы в нарушение федерального закона, устав организации не соответствует актуальным требованиям. Кроме того, указал Минюст, во время проверки МХГ предоставила неполный пакет документов.

«Среди мероприятий вне московского региона упоминаются: наблюдения на судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях региональных партнеров организации. Минюст посчитал данные нарушения грубыми и неустранимыми законным образом»‎, — рассказали в МХГ.

Московскую Хельсинкскую группу — старейшую в России правозащитную организацию — основали в 1976 году Андрей Сахаров, Людмила Алексеева, Александр Гинзбург, Юрий Орлов, Елена Боннер и другие правозащитники и диссиденты. С самого начала работы ее преследовала КГБ.

«Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью»,‎ — отмечают в МХГ.