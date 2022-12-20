Соратники Навального* рассказали, как семья замминистра обороны зарабатывает на разрушенном Мариуполе

Соратники Алексея Навального* выпустили расследование о семье замминистра обороны Тимуре Иванове. Его семья владеет несколькими элитными объектами недвижимости, устраивает роскошные отпуска и вечеринки. Но самое интересное, что часть счетов Ивановых оплачивает несколько лет подряд один из главных подрядчиков Минобороны. Подтверждением тому стал архив электронной почты Светланы Маниович — супруги замминистра. Все счета она хранит в электронной почте.

Ивановы формально в разводе — документы об этом появились в июне. Тимур Иванов под санкциями с октября, но Светлане удалось этого избежать.

Во время начала боев в Украине она была во Франции — здесь живет ее дочь. В Великобритании живет ее сын. У нее с детьми есть, помимо российского, израильское гражданство. Сын Иванова от первого брака живет в Мексике.

После того как Мариуполь полностью захватили российские войска, Минобороны начало строительство жилых домов, обещало бассейн и каток. Иванов в министерстве как раз курирует все стройки: от ведомственных детсадов до космодрома Восточный.

Мариуполем занимается также он. Главный подрядчик министерства «ОлимпСитиСтрой»‎ получил уже более 17 млрд рублей на строительство жилых домов в разрушенном городе. Документы из переписки Маниович показали, что часть счетов при ремонтах и строительстве семейных домов оплачивал напрямую субподрядчик этой компании.

Строить у Ивановых есть что. Это и ремонт классического особняка в центре Москвы, и дача на Рублевке, и новая усадьба в Тверской области. Подрядчик Минобороны оплачивал проведение самых разных работ в этих домах, вплоть до поставок мрамора.

Супруга Иванова увлекается также антиквариатом и люксовыми украшениями, покупает подиумные коллекции одежды. Среди близких друзей семьи — Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Они регулярно появляются на вечеринках семьи. С 2010 года Ивановы каждое лето уезжали на месяц в Сен-Тропе, а их отпуск стоил около 18,5 млн рублей.





*Алексея Навального в РФ внесли в реестр «экстремистов и террористов».



