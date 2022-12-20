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#Новости

В Чувашии горит газопровод, по которому идут поставки в Европу

20.12.2022

Один человек пострадал, трое погибли

UPD:

Mash сообщает, что число погибших выросло до трех человек, один пострадал. Все они — газовики, ремонтировавшие трубу.  В МЧС сообщили, что факельное горение ликвидировали.

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Чувашии горит газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому идут поставки в Европу. Как сообщает РБК, цены на газ резко подскочили и превысили 1250 долларов за одну тыс. кубометров на новостях о взрыве. 

Газопровод идет в Украину, а оттуда газ поступает в Европу. Взрыв произошел между деревней Кюльхири и селом Калинино. На опубликованных видео и фото с места происшествия столб огня поднимался на несколько метров 

До взрыва на участке работали сотрудники «Газпром трансгаз Нижний Новгород». «Коммерсант» сообщил, что один человек пострадал. 

Вчера в ЕС утвердили потолок цен на российский газ. Он начнет действовать с 15 февраля. 

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