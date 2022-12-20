ASTRA: целый разведывательный батальон отказался возвращаться на фронт

Родственники военнослужащих из разведбатальона 127 разведывательной бригады в/ч 67606, базирующейся в Крыму, рассказали журналистам ASTRA о том, что все подразделение отказалось участвовать в боях в Украине.

Командиру батальона объявили строгий выговор. Отказавшихся бойцов при этом удерживают на территории Украины.

«Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать», — рассказал родственник одного из военнослужащих.

Как уточнила SOTA, военнослужащих также заставили удалить фотографии с телефонов с рапортами об отказе участвовать в боевых действиях.