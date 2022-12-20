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#Новости

ASTRA: целый разведывательный батальон отказался возвращаться на фронт

20.12.2022

Командиру батальона объявили строгий выговор

Родственники военнослужащих из разведбатальона 127 разведывательной бригады в/ч 67606, базирующейся в Крыму, рассказали журналистам ASTRA о том, что все подразделение отказалось участвовать в боях в Украине. 

Командиру батальона объявили строгий выговор. Отказавшихся бойцов при этом удерживают на территории Украины. 

«Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать», — рассказал родственник одного из военнослужащих. 

Как уточнила SOTA, военнослужащих также заставили удалить фотографии с телефонов с рапортами об отказе участвовать в боевых действиях. 


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