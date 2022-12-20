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#Новости

Один человек пострадал при обстреле в Белгородской области

20.12.2022

Атака пришлась на Шебекино

UPD: 

Гладков уточнил, что в Шебекино сейчас идет перезапуск котельных. Электричество восстановили. Осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения в промзоне и два автомобиля.

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Шебекино, Белгородской области, попало под очередной обстрел. Сообщается об одном пострадавшем: мужчина в больнице в состоянии средней тяжести. 

По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, у пострадавшего перелом костей предплечья.

Снаряды попали на территорию промзоны, повреждены склады. После обстрела также нарушено электроснабжение города: треть жителей без света — около 13 тыс. человек. 



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