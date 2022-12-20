Заседание по делу о ликвидации «Сохнута»‎ снова отложили

Басманный суд Москвы отложил заседание по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут»‎. О переносе ходатайствовала защита из-за непредставленных доказательств об устранении замечаний Минюста, пишет SOTA.

По словам адвоката, в агентстве считают, что устранили все замечания. Но сегодня они не могут предоставить доказательства этому, хотя это принципиально важно. «Сохнут»‎ обвинили в затягивании процесса.

Претензии Минюста к агентству начались летом. По мнению ведомства, агентство собирало персональные данные россиян. В Кремле утверждали, что этот иск не политический. Однако после начала боев в Украине услугами агентства, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, воспользовались тысячи россиян.