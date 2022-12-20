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#Новости

Суд в Тюмени признал лозунг «Нет в***е»‎ дискредитацией армии

20.12.2022

Ранее Алису Климентову оправдали: она доказала, что имела ввиду «Нет вобле»‎

Центральный районный суд Тюмени признал Алису Климентову виновной в «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Нарушением признали фразу «Нет в***е»‎. 

Суд назначил ей штраф в 30 тыс. рублей. Климентова смогла доказать, что она имела ввиду «Нет вобле»‎, но оправдательный приговор обжаловали в ноябре силовики. 

Как рассказала Климентова журналистам «НеМосква»‎, она знала, что приговор будет обвинительным, но все равно расстроилась. 

«Обжаловать решение не планирую, хотя, конечно, с ним не согласна. Позиция и аргументация суда изложена в постановлении. Тут мне, в общем, добавить нечего. «Вобла» стала чем-то большим. Конечно, приятно быть частью чего-то большого. И я остаюсь в России», — сказала она. 



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