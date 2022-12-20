Галериста Марата Гельмана* объявили в розыск, сообщила «Медиазона»‎*. В МВД не уточнили, по какой статье УК его разыскивают.

С декабря прошлого года Гельмана* объявили «иностранным агентом»‎, после чего силовики составили на него протокол об отсутствии упоминания этого статуса в публикации.

После начала боев в Украине галерист планировал провести выставку «The Ukrainian Way» в лондонской галерее Saatchi, но ее отменили.

«Коммерсант»‎ добавил, что в 2020 году в его московской квартире проходил обыск по делу Юлии Ильинской, которая якобы три раза проголосовать в Израиле по поправкам в Конституцию.

*«Медиазону»‎ и Марата Гельмана Минюст России считает «иностранными агентами»‎.