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#Новости

Марата Гельмана* объявили в розыск

20.12.2022

По какой статье УК — в карточке розыска не уточнили

Галериста Марата Гельмана* объявили в розыск, сообщила «Медиазона»‎*. В МВД не уточнили, по какой статье УК его разыскивают. 

С декабря прошлого года Гельмана* объявили «иностранным агентом»‎, после чего силовики составили на него протокол об отсутствии упоминания этого статуса в публикации. 

После начала боев в Украине галерист планировал провести выставку «The Ukrainian Way» в лондонской галерее Saatchi, но ее отменили. 

«Коммерсант»‎ добавил, что в 2020 году в его московской квартире проходил обыск по делу Юлии Ильинской, которая якобы три раза проголосовать в Израиле по поправкам в Конституцию. 


*«Медиазону»‎ и Марата Гельмана Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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