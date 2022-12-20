Осквернение георгиевской ленты будет наказываться реальным сроком

Госдума в третьем чтении приняла закон, который приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы. Теперь за ее осквернение предусмотрен штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Использовать георгиевскую ленту можно, но исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России.

Публичное осквернение георгиевской ленты приведет к административному или уголовному наказанию. Юрлицам грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическим лицам — штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если действия совершены группой лиц по предварительному сговору, то штраф составит от 2 до 5 млн рублей, а срок — до пяти лет.

Фото: Reuters.