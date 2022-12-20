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Путин призвал «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов»‎

20.12.2022

Так он поздравил с профессиональным праздником работников органов госбезопасности

Пресс-служба Кремля опубликовала поздравление президента России Владимира Путина с днем работников органов госбезопасности. Он призвал оперативно выявлять шпионов и предателей. 

Путин сказал, что последние годы ФСБ, ФСО и военная разведка работают с высокой отдачей. Они не жалея сил берегут государство, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, защищают основы конституционного строя и целостность страны, борются с терроризмом, криминалом и коррупцией. 

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин. 

Он сказал, что по всем направлениям нужно усилить работу, а государство будет обеспечивать службу всем необходимым, вплоть до вооружений. 


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