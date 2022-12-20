США обвинили ООН в уступках российским угрозам

На Совбезе ООН США обвинили организацию в уступках российским угрозам. По мнению представителя Вашингтона, генсек ООН Антониу Гутерриш не отправил в Украину официальных лиц для проверки информации об использовании иранских дронов, пишет «Голос Америки»‎*.

Россия отрицает использование дронов иранского происхождения в Украине. Пр этом Тегеран признал, что продал Москве партию беспилотников, но якобы до 24 февраля. Россия также выступила против расследования ООН по поводу дронов. Великобритания, Франция, Германия, США и Украина настаивают, что поставка беспилотников нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН 2015 года.

«Мы разочарованы тем, что Секретариат ООН, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совбез», — сказал на заседании заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Гутерриш в своем докладе сказал, что ООН изучает информацию, а о выводах сообщат дополнительно.

*«Голос Америки»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.